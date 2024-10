La senatrice della Lega, Linetta Lunesu, interviene nel dibattito relativo alla rimozione delle installazioni di Costantino Nivola a New York esprimendo "profonda desolazione per la barbara rimozione, spacciata per rinnovamento urbano, dei famosi cavallini realizzati dallo scultore sardo Costantino Nivola e dal suo collega Richard Stein che, dal 1964, valorizzavano il cortile sottostante le Wise Towers a New York".

"Ho già contattato il sottosegretario Borgonzoni - dichiara la senatrice -, che ringrazio per la sua disponibilità, che ha assicurato la massima attenzione alla vicenda nonché la collaborazione per individuare i migliori passi da compiere per rimediare ad un gesto profondamente incomprensibile".

La Lunseu esprime la sua solidarietà al Museo Nivola "e ai tanti studiosi che ancora oggi diffondono il nome e l'opera del Maestro nel mondo".