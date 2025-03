La vita di un giovane operaio di 26 anni, Albin Kryeziu, è stata cambiata da un biglietto del Gratta e Vinci dal valore di 5 euro. Come riporta Il Gazzettino, il giovane, originario del Kosovo ma residente a Sant’Andrea di Barbarana di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ha vinto infatti un premio di 500mila euro (soggetto a una tassazione del 20%), "Quando ho visto quella cifra sulla schedina ho chiesto spiegazioni in ricevitoria e mi è stato confermato: ero io il vincitore", ha raccontato Albin Kryeziu al Gazzettino.

Dopo una giornata di lavoro presso un'azienda edile a San Polo di Piave, Albin si era fermato come al solito con il fratello e i colleghi al solito bar ricevitoria e, mentre aspettava gli altri, ha deciso di tentare la fortuna acquistando un biglietto Gratta e Vinci, "Ero appena tornato dal lavoro e stavo andando a casa quando, un po’ per passare il tempo davanti al caffè, ho comprato un Gratta e Vinci, tanto per giocar", ha raccontato il fortunato vincitore.

"Forse compreremo una casa nuova, magari un’auto - ha detto Kryeziu parlando sul come utilizzerà la vincita -. Ma una cosa è certa: non abbandonerò il lavoro", ha dichiarato Albin.