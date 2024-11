Una massa d'aria fredda si sta spostando sull'Italia in queste ore, portando con sé un brusco calo delle temperature fino a 10 gradi in meno, piogge diffuse, temporali e neve che potrebbe arrivare fino a quote basse nel Centrosud. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, "La neve dovrebbe iniziare a cadere a partire dai 1600 metri circa. Durante la serata, i venti provenienti dai quadranti nord orientali si intensificheranno, causando una diminuzione ulteriore delle temperature". Nel frattempo, al Nord il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Sabato sarà la giornata più colpita dalle precipitazioni, con rovesci che interesseranno le regioni adriatiche dalle Marche meridionali fino alla Puglia, per poi estendersi verso molte zone del Sud peninsulare e il messinese. L'abbassamento delle temperature porterà a nevicate fitte e bufere sugli Appennini centrali sopra i 500 metri e su quelli meridionali sopra i 900-1200 metri, mentre il resto dell'Italia godrà di cieli sereni. Domenica, il tempo resterà instabile al Sud, soprattutto sulla Puglia e il basso Tirreno, con possibili nevicate sopra i 1300 metri circa. Ancora nuvolosità nelle Marche, Abruzzo e Molise, ma il sole splenderà sulle altre regioni, con solo qualche possibile formazione nebbiosa in Pianura Padana. Le temperature subiranno un forte calo, soprattutto al Centrosud con una perdita fino a 10 gradi, mentre al Nord il calo sarà più evidente durante la notte, con valori che si avvicineranno allo zero.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 29 novembre: cielo generalmente nuvoloso con isolati piovaschi sul settore nord-orientale; temperature minime da lieve a moderato aumento, massime pressoché stazionarie; venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli settentrionali dalla tarda serata; mari: mossi, localmente molto mossi.

Previsioni per domani, sabato 30 novembre: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; temperature da lieve a moderata diminuzione in entrambi i valori; venti deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali; mari mossi, molto mossi sul settore orientale.

