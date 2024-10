"L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza".

Così l'Oms sul suo profilo Twitter, in elogio alla gestione del Paese a fronte dell'emergenza Covid, postando un video che racconta la storia dell'esperienza italiana attraverso testimonianze e immagini di repertorio dei mesi scorsi.

L'Italia, come sottolineato dall'organizzazione, è stato il primo Paese occidentale ad aver subito le conseguenze del virus, il secondo in assoluto se si prende in considerazione anche la Cina, da cui i contagi sono inizialmente partiti.