Cade l’ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020.

La Corte d'Assise d'Appello non ha confermato il carcere a vita per i due fratelli che sono stati condannati a 24 anni. In primo grado, a Frosinone, i fratelli Bianchi avevano ricevuto la condanna all’ergastolo, mentre erano stati condannati, per l’accusa di concorso in omicidio, rispettivamente a 23 e 21 anni Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

Oggi in aula erano presenti i quattro imputati ma anche la mamma di Willy, Lucia Monteiro.