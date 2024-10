Omicidio-suicidio in un appartamento a Palermo, in via Notarbartolo, dove due coniugi sono stati trovati senza vita. L'uomo, 58 anni, è un ex commercialista, la donna una vigilessa di 62 anni.

Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ancora da stabilire le dinamiche. Accanto ai due corpi è stata trovata un'arma da fuoco, ma non è chiaro chi sia stato a sparare.

A lanciare l'allarme un familiare che non riusciva a contattare i due coniugi.