Omicidio-suicidio Pesaro, nella frazione di Novilara. Un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina ha sgozzato la moglie 41enne, originaria di Quartu Sant'Elena ma cittadina marocchina anch'essa. Poi l'assassino si è lanciato dalle mura medievali del borgo.

Atterrato sulla strada, il 44enne è morto. Inutili i soccorsi. I carabinieri hanno trovato il cadavere della donna dopo essersi recati nell'abitazione della coppia per comunicare alla famiglia il suicidio dell'uomo. Pluripregiudicato, era uscito due settimane fa dal carcere dove era detenuto per spaccio. In passato era già stato denunciato per violenze domestiche.

La tragedia mentre i figli di 7 e 12 anni erano a scuola.