È durato 4 ore l'interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni, del 17enne Oliver D.S., accusato dell’omicidio della coetanea Michelle Maria Causo. Dopo l'interrogatorio il giovane è stato portato nell'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo.

La giovane è stata uccisa a coltellate in un appartamento a Primavalle e il suo cadavere è stato abbandonato in un carrello della spesa davanti ai cassonetti in via Borgia.

Mentre si parla di una perizia psichiatrica per il 17enne, presa in considerazione sia dal legale del ragazzo che dal giudice, il padre di Michelle ha commentato: “Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada.. Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più”.