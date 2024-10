Il piccolo Loris Stival sarebbe morto mentre giocava in casa con le fascette elettriche che lo hanno strangolato. E' la nuova versione della madre, Veronica Panerello, data ai magistrati di Ragusa.

Per la donna sarebbe stato quindi un "incidente" avvenuto dopo che lei era tornata a casa, dopo avere accompagnato a scuola l'altro figlio. Nessuno, però, le avrebbe creduto e non sapendo come giustificarsi ha deciso di liberarsi del corpo del figlio Loris.

La Panerello avrebbe fatto di tutto per salvare il figlio e presa dal panico avrebbe portato il corpo del piccolo in un canalone. Lo zaino, mai stato ritrovato, sarebbe stato gettando sulla strada verso Donnafugata.

Inoltre, la donna avrebbe ribadito di "non avere ucciso Loris" e di avere agito da sola.