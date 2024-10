Davide Stival, padre del piccolo Loris, è andato a trovare, per la prima volta, nel carcere di Agrigento la moglie Veronica Panarello, accusata di avere ucciso il loro figlio di 8 anni.

È la prima volta che la coppia si incontra dopo che la donna è detenuta perché indagata per omicidio e occultamento di cadavere. La moglie lo aveva più volte invitato ad andarla a trovare, ribadendo di essere innocente.

Secondo quanto scrive Il Messaggero Davide Stival si è detto «scosso dal colloquio» con la moglie e, al momento, «non è previsto avrà un seguito».

Nei giorni scorsi il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Francesco Villardita. Veronica Panarello ha accettato la decisione dei giudici, invitando però gli inquirenti a estendere le indagini: “Non mi hanno creduto, neppure i giudici. Non mi hanno creduto, ma perché. Io resto in carcere, ma Procura e investigatori vadano avanti e cerchino il vero colpevole, non si concentrino su di me che sono innocente”.