Il fermo per i due ragazzi indagati per l' omicidio di Thomas Luciani , il 17enne ucciso con 25 coltellate domenica scorsa nel parco 'Baden Powell' del centro di Pescara per un debito di 250 euro legato allo spaccio di droga, è stato convalidato dal Gip del Tribunale dei Minori dell'Aquila, che ha anche disposto la custodia per entrambi in un Istituto per i Minori.

I due 16enni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto scritto dal gip Roberto Ferrari, il quadro indiziario fa " risaltare come causa determinante dell'azione sia l'impulso lesivo, quello di provocare sofferenza e uccidere un essere umano ". Il delitto per " futili motivi senza premeditazione ", contestato ai due minori, se confermato in sede processuale, potrebbe portare ad applicare, come da procedura, attenuanti e misure alternative, considerato che per i minorenni non è previsto l'ergastolo .