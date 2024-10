All’uscita della stazione dei Carabinieri ha mostrato la lingua alla gente che gli fischiava contro rischiando il linciaggio.

Protagonista Il fidanzato di Noemi Durini, la 16enne il cui corpo è stato ritrovato ieri, a dieci giorni dalla scomparsa.

Il ragazzo avrebbe confessato il delitto . "L'ho uccisa con un coltello che Noemi aveva con sé quando è uscita dalla sua abitazione. L'ho ammazzata perché premeva per mettere in atto l'uccisione di tutta la mia famiglia”, così avrebbe detto agli inquirenti il 17enne.

Il cadavere della sedicenne è stato trovato ieri. Noemi aveva il cranio sfondato da una grossa pietra, il volto irriconoscibile e ferite su varie parti del corpo prodotte verosimilmente da animali selvatici: per questi motivi, oltre che per la decomposizione del cadavere, non è stato finora possibile accertare le cause della morte di giovane né se sul corpo siano presenti coltellate.

Intanto – riferisce l’Ansa -, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha avviato tramite l'ispettorato accertamenti preliminari sulla procura per i minorenni di Lecce sul cui tavolo c'erano le denunce della mamma di Noemi Durini contro il fidanzato 17enne della ragazza, che ha confessato l'omicidio. La prima commissione del Csm ha chiesto al comitato di Presidenza l'apertura di una pratica sul caso.

video tratto da corriere.it