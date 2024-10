In Italia

Sono arrivati nella serata di ieri a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, alcuni ufficiali e marescialli del Ros specializzati in indagini su crimini violenti, che daranno manforte alla task force composta dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dal personale dello Sco e da quello della Squadra mobile di Ragusa per fare luce sull'omicidio del piccolo Loris Stival.