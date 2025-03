Importante risvolto sull'omicidio di Chiara Poggi per cui, dopo 18 anni dal delitto di Garlasco, c'è un nuovo sospettato.

L'avviso di garanzia è stato consegnato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. In passato, Sempio era stato coinvolto nelle indagini ma le accuse contro di lui erano state archiviate. Attualmente, all'età di 37 anni, Sempio sarà obbligato a sottoporsi al test del DNA.

I FATTI

Chiara Poggi era una giovane impiegata di 26 anni con una laurea in Economia, quando è stata brutalmente uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa a Garlasco, in provincia di Pavia, mentre i suoi genitori erano in vacanza.

Il suo fidanzato, Alberto Stasi, che all'epoca frequentava l'Università Bocconi, è stato accusato dell'omicidio. Dopo essere stato assolto nei primi due gradi di giudizio, Stasi è attualmente in carcere, scontando una condanna definitiva di 16 anni di reclusione. Recentemente, il 42enne ha visto respinto il suo ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per annullare la condanna, confermata il 6 febbraio.