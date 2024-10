È cominciata ieri alle 8 a Napoli la selezione per 500 posti da operatore ecologico, cioè addetto allo spiazzamento o alla raccolta di rifiuti: 26.114 candidati si sottoporranno a 50 domande a risposta multipla da ieri fino al 30, suddivisi su tre turni giornalieri.

Tra questi, in 1232 hanno un titolo superiore come la laurea, quasi il 5 per cento del totale, altri 10.445 hanno un diploma di scuola superiore non richiesto dal bando, visto che sarebbe sufficiente la licenza media.

Inoltre più del 10 per cento dei concorrenti, 2731 iscritti, ha una età superiore ai 50 anni. Ma sono 200 su 500 i posti che l'azienda ha già deciso di riservare ai contratti di apprendistato: quindi tra i 18 e i 29 anni a prescindere dalla posizione in graduatoria.

Come riporta Repubblica, non sono mancate le tensioni nei mesi scorsi: dalle proteste dei disoccupati alle denunce di consiglieri comunali e dell'assessore all'Ambiente Paolo Mancuso per fermare sul nascere presunte compravendite di posti di lavoro.