Sono 10.010 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 8.804 di ieri. I tamponi sono stati 150.377. I decessi. sono stati 55,in calo rispetto agli 83 di ieri.

"Nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni". Lo ha detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza.

"Non inseguiamo le indiscrezioni - ha aggiunto - C'è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo" ma "ci sono istituzioni, scienziati che stanno lavorando. Facciamo le cose per bene".