“Saremo a fianco del Coni perché l'Italia a settembre 2015 presenti la sua candidatura ai Giochi olimpici del 2024".

A parlare è il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che annuncia in questo modo la candidatura di Roma e dell’Italia per le prossime Olimpiadi.

"Non sarà una candidatura tanto per partecipare – ha detto Renzi -, ma una sfida che vogliamo vincere e per cui faremo tutto il possibile fino al 2017, quando sarà scelta la sede. Avremo una struttura organizzativa all'avanguardia e saremo tutti impegnati perché l'Italia vinca questa partita.

Roma – ha continua il presidente - sarà al centro del progetto, poi spetterà al Coni allargare la proposta ad altre città. Firenze, Napoli e la Sardegna, le modalità saranno a disposizione del Comitato Promotore a guida Malagò. Faremo di tutto per andarne fieri. Può succedere di non vincere – a continuato Renzi -, non di mollare, deve essere un momento che ci vede vivi e in forma. Sapete tutti voi che l'impegno è su ogni singolo centimetro, è l'impegno che rende ciascuno di noi persone e non solo codici fiscali. Il governo è pronto, assieme al Coni, a far e la propria parte. Non pensiamo che questo sia un progetto campato in aria, ma fatto di grande persone. Sono gli atleti arrivati a medaglia, i tanti atleti che nelle periferie non ce la fanno, ma che dimostrano che lo sport è qualcosa di più di un'attività, fatto di impegno. Non so se ce la faremo - ha concluso il premier -, ma penso di sì, perché sarà una delle cose più belle che facciamo per noi, i nostri figli e l'Italia".