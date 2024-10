Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Lo rivela Fanpage.it, dopo aver ricevuto conferma da Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004. Negli ultimi giorni le indiscrezioni arrivate dalla Russia avevano tenuto l’Italia con il fiato sospeso.

Il legale specifica di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk, lo show russo che sta trattando la storia della giovane Olesya, per poter mettere velocemente la parola fine alla vicenda. Avviare una rogatoria internazionale, che avrebbe obbligato la produzione di Let Them Talk a condividere in privato l’esito dell’esame del Dna cui si è sottoposta Olesya, avrebbe richiesto almeno quattro mesi, spiega Frazzitta a Fanpage.it.

È dunque per evitare che il caso diventasse ancor più mediatico che l’avvocato ha accettato di partecipare in collegamento alla registrazione dello show di ieri 6 aprile, una puntata che ha chiarito che Olesya non è Denise. Ma in collegamento, Frazzitta non è riuscito a contenere lo sgomento. Ha dato voce alla rabbia e indignazione per come questa storia è stata gestita dalla televisione russa, quasi fosse un reality show. "In Italia - ha detto - qualcosa del genere non sarebbe mai accaduto".