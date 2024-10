È rimasta nei cuori delle persone, non solo di chi l’ha conosciuta personalmente, ma anche di chi, attraverso la tv, l’ha seguita nei suoi numerosi servizi per la trasmissione Le Iene, di cui è diventata anche conduttrice.

Oggi, 10 giugno, la giornalista dal sorriso contagioso avrebbe compiuto 41 anni.

In questo giorno in tanti ricordano. Tra questi Simona Ventura: “Buon compleanno Nadia. Chissà cosa pensi da lassù del mondo di oggi che sta cambiando radicalmente e velocemente. Sicuramente ti sarai arrabbiata più di qualche volta. Manchi sai?! Mi mancano i tuoi messaggi e la tua grinta. Ti penso oggi, come ogni giorno”.

Nadia Toffa è morta a Brescia, dove è nata, il 13 agosto, dopo una lunga battaglia contro il cancro.