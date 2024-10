La perturbazione numero 9 di ottobre ci ha lasciato in eredità un intenso vortice di bassa pressione che oggi (giovedì) insisterà sulla nostra Penisola portando piogge sparse in gran parte del Paese, con rovesci e temporali a tratti anche di forte intensità, soprattutto al Sud: in queste regioni - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - non si esclude qualche locale nubifragio.

Poi venerdì il vortice depressionario si posizionerà sul Meridione. Il tempo andrà incontro a un graduale miglioramento con ampie schiarite prima al Nord e poi anche nelle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud e sul medio versante adriatico insisteranno molte nuvole e piogge diffuse con i fenomeni più intensi nel settore dell'alto Ionio.

Nel fine settimana la circolazione depressionaria che attualmente si trova sulle regioni centrali si posizionerà tra il Canale di Sicilia e il Mar Ionio, causando un'insistenza del maltempo su Calabria e Sicilia, particolarmente intensa tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Nel resto del Paese, in particolare al Centronord, il tempo sarà stabile grazie all'espansione di un'area di alta pressione i cui massimi si posizioneranno sull'Europa continentale.

PREVISIONI PER OGGI. Giovedì nuvole in tutta Italia. Al mattino piogge sparse quasi tutte le regioni; parzialmente risparmiati solo l'estremo Nordovest, la Sardegna e il medio e basso versante adriatico. Nel pomeriggio qualche timida schiarita al Nordovest; ancora piogge invece su Venezia, Emilia Romagna, medio Adriatico, bassa Toscana, Lazio e regioni meridionali. Rovesci o temporali anche forti e con il rischio di qualche locale nubifragio interesseranno le regioni meridionali, dapprima la zona compresa tra bassa Campania e Calabria tirrenica, successivamente anche il settore ionico e il nord della Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nord, in diminuzione gran parte del Centrosud. Venti fino a moderati al Sud e in Sicilia, da moderati a localmente forti di Maestrale in Sardegna.

PREVISIONI PER VENERDÌ. Venerdì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, con il fastidio di qualche nebbia mattutina in Val Padana. Molte nuvole altrove, ma con graduali schiarite sulle regioni centrali tirreniche e sull'ovest della Sardegna: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con rovesci e temporali localmente intensi nel versante ionico, specie sull'alto Ionio, mentre i fenomeni saranno più localizzati tra il sud della Calabria e la Sicilia. Temperature massime in aumento al Nord e sul medio Tirreno, in calo altrove. Venti da moderati a forti di Scirocco sull'alto Ionio, fino a moderati nord-orientali nel resto del Centrosud, sull'alto Adriatico e in Liguria.

PREVISIONI PER SABATO. Sabato al Nord e nelle regioni centrali tirreniche cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per il Piemonte, il nord e l'ovest della Lombardia: in queste zone avremo una maggiore nuvolosità di tipo basso e stratificato, più estesa nella prima parte della giornata. Nelle regioni del medio e basso Adriatico, su Campania e Sardegna, nuvolosità variabile ma senza precipitazioni. Nel resto del Sud e della Sicilia cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sin dal mattino sulla Calabria, in successiva estensione al nord e all'est della Sicilia. I fenomeni saranno particolarmente intensi e abbondanti, prevalentemente a carattere temporalesco, con il rischio di nubifragi su Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Massima attenzione proprio all'estremo sud della Calabria e alla Sicilia nord-orientale, dove tra la mattinata di sabato e la mezzanotte di domenica potranno cadere anche più di 200 litri al metro quadrato. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione in Val Padana e nelle regioni centrali: calo più sensibile su Calabria e Sicilia orientale. Venti dai quadranti orientali da forti a burrascosi su Mar Ionio, Stretto di Messina e Tirreno meridionale, con raffiche anche oltre 80 km/h. Mari di conseguenza agitati o molto agitati.

PREVISIONI PER DOMENICA. Domenica ancora maltempo con precipitazioni intense su Calabria meridionale, nordest ed est della Sicilia: fenomeni, questi, in attenuazione nella seconda parte della giorna