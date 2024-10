C’è grande attesa per la serata di apertura della 74esima edizione del Festival di Sanremo, in onda questa sera in diretta su Rai 1.

Si comincia alle 20.40 ed è stato svelato l’ordine con il quale si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara, ciascuno con il proprio brano. Ecco l’ordine di uscita:

1. Clara, Diamanti grezzi

2. Sangiovanni, Finiscimi

3. Fiorella Mannoia, Mariposa

4. La Sad, Autodistruttivo

5. Irama, Tu no

6. Ghali, Casa mia

7. Negramaro, Ricominciamo tutto

8. Annalisa, Sinceramente

9. Mahmood, Tuta gold

10. Diodato, Ti muovi

11. Loredana Bertè, Pazza

12. Geolier, I p’ me, tu p’ te

13. Alessandra Amoroso, Fino a qui

14. The Kolors, Un ragazzo una ragazza

15. Angelina Mango, La noia

16. Il Volo, Capolavoro

17. BigMama, La rabbia non ti basta

18. Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

19. Emma, Apnea

20. Nek e Renga, Pazzo di te

21. Mr Rain, Due altalene

22. Bnkr44, Governo punk

23. Gazzelle, Tutto qui

24. Dargen D’Amico, Onda alta

25. Rose Villain, Click boom!

26. Santi Francesi, L’amore in bocca

27. Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

28. Maninni, Spettacolare

29. Alfa, Vai!

30. Il Tre, Fragili

Come previsto dal regolamento, i brani verranno votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria delle 30 canzoni eseguite nella serata e saranno comunicati al pubblico i brani nelle prime 5 posizioni in classifica.

Oggi sarà Marco Mengoni, vincitore della passata edizione del Festival, ad affiancare come co-conduttore Amadeus. Oltre a presentare gli artisti in gara salirà sul palco come super ospite musicale.

Ospiti della serata saranno la campionessa di sci Federica Brignone, l’attore Edoardo Leo che sarà protagonista della fiction Rai Il clandestino. Sul palco dell'Ariston salirà inoltre Daniela Di Maggio, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite.