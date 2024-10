Oggi 21 settembre è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI) per diffondere in tutto il mondo iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia.

Secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer 2021, pubblicato proprio in questa giornata e consultabile sul sito di ADI, nel mondo sono 41 milioni le persone con demenza che non ricevono una diagnosi ufficiale. Come spiega la presidente di Federazione Alzheimer Italia Salvini Porro «II Rapporto indica che stigma condiziona ancora la vita delle persone con demenza: è necessario creare comunità sempre più inclusive sensibilizzando anche i cittadini ad attivarsi».

L'Associazione PENELOPE è molto sensibile a questo problema perché una gran parte delle persone scomparse soffrono di demenza senile o di Alzheimer.

L'avv. Piscitelli Gianfrancesco Presidente di Penelope Sardegna " Mi batto da molto sull'argomento a me molto vicino per esserne stata colpita la mia mamma. In Sardegna sono molti gli scomparsi a causa della demenza senile o colpiti da alzheimer. Il problema è spesso sottovalutato dai parenti che, sin quando non succede, non immaginano che il loro congiunto sia in grado di scomparire nel nulla in un attimo di distrazione. Sono anni che urlo ovunque che ai primi sintomi bisogna dotare il soggetto di apposito braccialetto GPS per il rintraccio. Soprattutto non bisogna perdere tempo perché le ricerche devono essere tempestive e capillari, fatte da esperti e non "fai da te"...ogni minuto può essere decisivo per salvare una vita! "