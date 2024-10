Si celebra oggi il Dantedì, una giornata nazionale dedicata al poeta italiano più letto e tradotto in tutto il mondo: Dante Alighieri. La data del 25 marzo è quella del giorno in cui, nel 1300, il Sommo poeta si perde nella “selva oscura”.

Nella stessa giornata di oggi sarà riproposto in tutta Italia il docufilm “Mirabile Visione: Inferno” di Matteo Gagliardi, già programmato inoltre 200 sale cinematografiche. Lo scopo è quello di far riscoprire ai giovani oltre alla straordinaria attualità culturale, civile e politica di Dante, la sua dimensione umana e spirituale. Le proiezioni svoltesi finora hanno dimostrato come il Sommo poeta possa coinvolgere profondamente i ragazzi. Si svolgeranno inoltre eventi di arte, teatro, musica e poesia, intelligenza artificiale e aperture speciali.

Il Dantedì è alla sua 5 edizione, dopo l’istituzione della giornata nazionale voluta Consiglio dei ministri e dal Ministero della Cultura in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Oggi è festa dell’onomastico per tutti coloro che si chiamano “Dante”. Dal 25 marzo del 2020, infatti, sono usciti dal loro purgatorio anagrafico per far parte anch’essi di chi ha un santo protettore.