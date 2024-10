Oggi, 7 gennaio 2023, Davide Astori avrebbe compiuto 36 anni. Il 4 marzo di cinque anni fa la tragedia che ha scosso il mondo del calcio: il difensore, allora in forza alla Fiorentina, viene trovato senza vita nella stanza d’albergo dove soggiornava prima della partita contro l’Udinese. L’autopsia chiarì successivamente che Astori morì per un’aritmia ventricolare maligna, provocata da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata.

Sia il Cagliari che la Fiorentina, che hanno ritirato la maglia numero 13 indossata da Astori, hanno voluto ricordarlo nel giorno del suo compleanno con dei post pubblicati sui social. “Con noi ogni giorno, in ogni momento, nei ricordi più preziosi” si legge nel profilo ufficiale del club rossoblu. Astori ha giocato per sei stagioni in Sardegna, collezionando 179 presenze e 3 gol, prima del passaggio alla Roma e poi alla Fiorentina.