Si terranno oggi, alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Battista a Santa Croce Camerina (provincia di Ragusa) i funerali del piccolo Loris Stival, 8 anni, strangolato con una fascetta stringicavo e gettato in un canale di scolo lo scorso 29 novembre.

La messa sarà officiata dal vescovo di Ragusa monsignor Paolo Urso.

In chiesa non sarà presente Veronica Panarello, madre del piccolo, accusata dell’omicidio e rinchiusa nel carcere di Catania. Nonostante lei abbia insistito per potere assistere ai funerali del figlio, il suo legale, l'avvocato Francesco Villardita, dopo averla incontrata in carcere, ha ribadito che non presenterà l'istanza per «motivi di opportunità».

Saranno, invece, presenti alunni e insegnanti della scuola Falcone-Borsellino”, l'istituto frequentato da Loris. Dalla scuola partirà un corteo silenzioso che raggiungerà la chiesa di San Giovanni. “In testa al corteo ci sarà la classe di Loris - dice la preside della scuola, Giovanna Campo - a seguire gli alunni delle elementari e delle medie accompagnati dagli insegnanti; raggiungeremo la chiesa dove alla classe di Loris è stato riservato un posto speciale cosi che i bambini possano ascoltare le parole del vescovo e salutare Loris per l'ultima volta”.

Il comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato dal Prefetto di Ragusa, ha pianificato “specifici servizi”.

Dato l’afflusso di persone che vorranno dare l’ultimo saluto al piccolo Loris, il comune ha messo a disposizione delle transenne per delimitare l'area, mentre la stampa sarà sistemata in una zona a parte.

Intanto, dal carcere, Veronica Panarello ha scritto una lettera al marito: “Caro Davide, sono amareggiata profondamente dal comportamento che hai avuto nei miei confronti: sono innocente, assolutamente innocente, ti prego di credermi. Come avrei potuto uccidere nostro figlio? Io so che tu nel tuo cuore mi consideri innocente”.