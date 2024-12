La storia di Barbara ha fatto sì che diventasse la Santa protettrice di diverse categorie di lavoratori: la sua vicenda legata alla costruzione della torre l'ha resa patrona degli Architetti e in generale di tutti coloro che lavorano nel settore edilizio. I fulmini e le fiamme l'hanno resa patrona degli Artiglieri, dei minatori e soprattutto dei Vigili del fuoco. Santa Barbara, martire cristiana, ha diverse testimonianze, anche contrastanti, risalenti al VI - VII secolo.

Secondo alcune versioni, Barbara sarebbe stata la figlia di un dio pagano, Dioscuro, che per proteggerne la purezza e l'innocenza, la rinchiuse in una torre ancora in costruzione a causa della sua straordinaria bellezza e del gran numero di pretendenti.

La leggenda narra che Barbara fece aggiungere una terza finestra alla torre per richiamare la trinità divina e si battezzò autonomamente in una piscina sacra prima di essere rinchiusa. Altre versioni raccontano che Barbara si convertì dopo la reclusione, quando si rese conto della falsità del paganesimo.

Dopo aver rifiutato di abiurare la sua nuova fede di fronte al giudice, Barbara fu fustigata e bruciata, ma guarì miracolosamente grazie all'intervento divino. Il padre tentò di ucciderla, ma la sua condanna a morte si trasformò in un fulmine che lo colpì, mentre Barbara venne decapitata insieme a un'altra ragazza, Giuliana, anch'essa cristiana. Le loro tombe divennero luoghi di guarigioni miracolose dopo che l'ira divina abbatté il dio pagano con fulmini e lampi.