Oggi, 17 novembre, è la Giornata Nazionale del gatto nero, che si pone l’obiettivo di contrastare le convinzioni superstiziose associate a questo animale.

Nel 2023 si pensa ancora che questo piccolo felino meraviglioso e affascinante possa portare sfortuna e sono ancora diffusi i comportamenti dannosi nei confronti dei gatti neri, soprattutto in occasione dei festeggiamenti di Halloween, quando molti vengono rapiti e “sacrificati” in nome di assurde credenze. Un orrore che fa letteralmente rabbrividire.

Come riporta Skytg24, i volontari di gattili e rifugi affermano che proprio in quel periodo le adozioni dei mici neri subiscono una battuta d'arresto.

L'idea di una ricorrenza per sensibilizzare su questi magnifici animali si si è diffusa nel mondo grazie all’ente di beneficenza per animali britannico "Cats Protection". In Italia la data è il 17 novembre, appuntamento inizialmente promosso dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e ripreso da centinaia di associazioni.