La Polizia, attraverso un post su Facebook, mette in guardia gli utenti delle bufale diffuse attraverso l’applicazione WhatsApp.

Una delle ultime notizie false è quella dell’Audi nera con degli uomini a bordo che rubano nelle case. Ne circolano diverse versioni, una volta i ladri sono vestiti da Carabinieri, un’altra vestono abiti civili, in un caso sono 3 uomini, in un altro sono 4.?E poi, in base alle versioni quest’auto sarebbe stata avvistata in varie zone d’Italia, Sora, Modena, Pescara, Pisa…?Infine chi scrive il messaggio da per certo che la notizia sia confermata e sicura, perché ha verificato tramite i Carabinieri.?

“Quando vi arrivano messaggi del genere è bene farsi qualche domanda prima di allarmarsi e contribuire ancora di più alla diffusione di una notizia che può rivelarsi falsa - avverte la polizia. ?Innanzitutto bisognerebbe partire sempre prevenuti, chi è che in origine ha scritto il messaggio? Esiste un testimone dell’accaduto o è solo qualcuno che riporta un fatto per sentito dire? Da quanto tempo circola il messaggio??Per togliersi qualche dubbio si può digitare qualche parola chiave del testo su un motore di ricerca, vedere quante notizie sono correlate e andare un po’ a leggere”.