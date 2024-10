In programma per ieri è stato rinviato a stasera a causa del maltempo ma questo non ha fatto che accrescere l'attesa per il Palio dell'Assunta che si correrà in Piazza del Campo a Siena.

Quattro delle dieci contrade senesi in gara saranno rappresentate da fantini sardi.

All'ombra della Torre del Mangia Carlo Sanna di Sindia detto Brigante in groppa a Raktou vestirà la casacca rossogialla di Valdimontone, Giovanni Atzeni di Nurri detto Tittìa su Polonski vestirà il verdearancio della Selva, Giuseppe Zedde detto Gingillo (figlio d'arte di Antonio di Noragugume, due volte vincitore a Siena) indosserà su Querino il gialloturchino della Tartuca e Walter Pusceddu di Carbonia detto Bighino su Qulpa di Gallura difenderà i colori rossoazzurro del Nicchio.

Le altre contrade in corsa saranno l'Onda (Ricceri su Preziosa Penelope), la Torre (Mari su Roba e Maccos), l'Oca (E. Bruschelli su Quadrivia), l'Istrice (L. Bruschelli su Porto Alabe) e la Chiocciola (Migheli su Quasimodo di Gallura).

Per Atzeni questo sarà il ventiquattresimo palio in carriera (quattro li ha vinti), per Pusceddu il ventiduesimo, per Zedde il ventesimo (due li ha vinti), per Sanna il terzo.

L'appuntamento è per le ore 18.00, l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Due.