Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 20 dell’11 marzo 2016 - è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’88° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di 545 allievi marescialli del contingente ordinario e di 60 allievi marescialli del contingente di mare così suddivisi: 40 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC) e 20 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età; ?siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007; ?non essendo in possesso del citato diploma alla data di scadenza per la presentazione della domanda, lo conseguano entro l’anno scolastico 2015/2016. ?

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online” entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, con scadenza 11 aprile 2016. ?Sul predetto sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando. ?