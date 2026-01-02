Il nuovo anno si è aperto con un aumento del costo dei carburanti per milioni di automobilisti italiani. Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove accise su benzina e gasolio, ora allineate a 672,9 euro per mille litri. Una rimodulazione che comporta un aumento di 40,5 euro sull’accisa del gasolio e una riduzione di pari entità su quella della benzina.

L’effetto sui prezzi alla pompa, come previsto, è di circa 5 centesimi al litro, Iva compresa: rincaro per il diesel, lieve ribasso per la benzina. I principali marchi hanno già aggiornato i listini, ma serviranno ancora alcuni giorni per vedere l’impatto pieno sulle medie nazionali, a causa del fisiologico ritardo nella comunicazione dei dati durante le festività e della pubblicazione con 24 ore di differimento da parte del ministero.

Secondo le prime stime, già da lunedì il prezzo medio nazionale dovrebbe attestarsi intorno a 1,63 euro al litro per la benzina e a 1,68 euro per il gasolio.

A pagare il conto più salato saranno soprattutto gli automobilisti che utilizzano veicoli diesel. Il riallineamento delle accise deciso dal governo comporta infatti un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Codacons, considerando anche l’Iva al 22%, un pieno da 50 litri costerà circa 2,47 euro in più rispetto al 2024.

L’associazione dei consumatori stima che, ipotizzando due rifornimenti al mese, l’aggravio annuo per ogni automobilista sarà di circa 59,3 euro. Se si aggiunge anche l’aumento di 1,5 centesimi al litro già scattato lo scorso maggio, il rincaro complessivo sale a 3,38 euro a pieno, pari a oltre 81 euro l’anno.

Per il 2026, secondo le stime del Codacons, la misura garantirà allo Stato un gettito aggiuntivo di circa 552 milioni di euro.

Sul fronte della benzina, la riduzione dell’accisa dovrebbe tradursi in un lieve calo dei prezzi, ma il beneficio rischia di essere marginale. Già in passato, osserva l’associazione, i ribassi promessi sono rimasti in gran parte sulla carta: mentre gli aumenti sul gasolio si sono riflessi immediatamente alla pompa, la diminuzione dei prezzi della verde è stata spesso contenuta o poco percepibile dagli automobilisti.