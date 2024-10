Non solo inchieste e reportage per la nuova stagione de Le Iene. Il programma cult di Italia 1 riparte il 9 febbraio in prima serata per l'edizione 2022 con tante sorprese e novità.

Più ironia, più comicità, più spettacolo saranno assicurati dai vertici Mediaset, che hanno affidato il timone della trasmissione a due mattatori dell'intrattenimento televisivo: Teo Mammucari e Belen Rodriguez, affiancati da un cast di giovani talenti.

La nuova versione del programma tornerà, inoltre, in uno studio molto vivace e darà molto spazio agli aspetti legati all'ironia, alla comicità e allo spettacolo, oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre il format de Le Iene.