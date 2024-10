L'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha ricalcolato la magnitudo del terremoto avvertito questa mattina alle 7.40 a 6.5.

L'epicentro di questo terremoto è ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a 7 km da Castelsantangelo Sul Nera, 5 km da Norcia e 17 km da Arquata del Tronto. Il valore della magnitudo calcolata inizialmente in 6.1 e poi in 6.5, sottolinea l'istituto, è ancora suscettibile di modifica.

A Norcia è crollata la Basilica di San Benedetto. Lo si apprende dai Vigili del Fuoco. I residenti a Norcia parlano di una nuvola di fumo che ha avvolto la cittadina dopo la scossa.

Due persone, invece, sono state soccorse e messe in salvo a Poggio Vitellino, frazione di Amatrice.

Sono in corso verifiche e interventi in tutte le frazioni e nel capoluogo comunale.

La violenta scossa ha causato il crollo della torre civica di Amatrice, che aveva resistito sia al sisma del 24 agosto, sia alle scosse del 26 ottobre.

Crollata anche una porzione della torre di Sant'Agostino. Si registrano crolli e lesioni in diverse frazioni del territorio.

Un ascensore è precipitato in un palazzo di via Bartolomeo Cristofori, in zona Marconi a Roma, dopo la scossa di terremoto. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Sono in corso verifiche dei pompieri per accertare le cause dell'incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che fosse vuoto.

La forte scossa di terremoto che ha colpito stamattina il centro Italia ha fatto immediatamente il giro del mondo, diventando breaking news di moltissimi media internazionali, da quelli europei a quelli americani, da quelli asiatici fino a quello neozelandesi.

Dalla Bbc al Guardian, dai media giapponesi a quelli latino americani, da Radio New Zealand all'indiano Hindustan Times, dal Time of Malta all'israeliano Haaretz, fino a tutti i siti americani come Abc, Nbc e Fox, tutti riportano la notizia con i dati della magnitudo e la localizzazione del sisma.