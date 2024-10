Tre ore di Camera di Consiglio al Tribunale di Ragusa, poi la decisione del Gup, con la lettura della sentenza nei confronti di Rosario Greco, 37 anni, letta poco prima di pranzo: il giudice per l’udienza preliminare Ivano Infarinato era uscito dall’aula alle 9.26 per ritirarsi in camera di consiglio dopo una brevissima udienza, nel corso della quale il pm Fabio d’Anna ha rinunciato alle repliche.

Poi, la lettura appunto della sentenza: la condanna a nove anni di carcere per Rosario Greco, l’uomo che l’11 luglio dell’anno scorso, alla guida del suo Suv, travolse e uccise i due cuginetti Alessio e Simone mentre giocavano davanti all’uscio di casa. Il pm Fabio D’Anna aveva chiesto 10 anni.

A Greco è stata pure confiscata l’auto. Il risarcimento per il comune di Vittoria, che si era costituito parte civile invece, avverrà in separata sede con un nuovo giudizio civile.