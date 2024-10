Silvio Berlusconi , ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile per curare un'infezione polmonare conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica, ha trascorso un'altra notte tranquilla .

La notizia è stata resa nota da fonti sanitarie. Le condizioni di salute del Cavaliere, che al momento si trova in un reparto di degenza ordinaria, rimangono in " lento e progressivo miglioramento " come spiegato ieri nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Il leader di FI, stando alle indiscrezioni fuoriuscite dall'ospedale e raccontate dal Corriere della Sera , starebbe mostrando forza d'animo e la forza di volontà: l'ex premier sarebbe tornato alle consuete battute nei confronti delle infermiere .