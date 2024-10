Come potevamo mai non suonare “notte prima degli esami” subito prima dell’inizio di questi strani esami di maturità a cui partecipa anche Jacopo? Eccola qui, la canzone di Antonelllo Venditti del 1984, tanto richiesta nel corso di questi mesi. I ricordi di Antonello Venditti nella prima frase sono i nostri di oggi “Io mi ricordo, quattro ragazzi con la chitarra.

Come pini di Roma, la vita non li spezza , Questa notte è ancora nostra” In bocca al lupo a tutti i ragazzi che affrontano questa prova ed un saluto ai compagni di classe di Jacopo che sono venuti tutti in Piazza Navona per per la cena di maturità, insieme tra i vicoli di una Roma diversa, in questa quasi estate cosí diversa in una unica indimenticabile, incredibile “notte prima degli esami” Dedicata a tutti quelli che hanno avuto una notte prima degli esami, da Giovanni Gentile in poi. Fabio maturità 1979 Jacopo maturità 2020.

Dalla intro del canale YouTube dove ci sono diverse esibizioni musicali da brividi, ecco l'ultimo lavoro di Jacopo Mastrangelo, 19enne, che non è nuovo a performance con la chitarra da un tetto di piazza Navona a Roma. Anche lui, come tanti altri, si trova ad affrontare la maturità 2020 e ha passato la sua notte prima degli esami suonando "Notte prima degli esami" di Venditti.

VIDEO