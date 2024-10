Un poliziotto di 35 anni è morto questa notte, mentre tentava di sventare un furto in una banca a Napoli. È accaduto in zona Capodichino, dove una pattuglia del commissariato di Secondigliano è stata speronata dai banditi in fuga a bordo di un'auto. Nello scontro è rimasto ferito lievemente anche un altro agente.

Il profondo cordoglio espresso dal questore Alessandro Giuliano: "Siamo vicini alla famiglia del collega morto e agli uomini del commissariato di Secondigliano".

Dopo un breve inseguimento, la polizia ha cercato di fermare i malviventi creando un posto di blocco, ma i malviventi non hanno arrestato la corsa dopo che gli è stato intimato l'alt. Poi il drammatico epilogo.