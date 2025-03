Un 31enne, famoso su TikTok e seguito da numerosi utenti, è stato arrestato per violenza sessuale. L'influencer, attivo a Sassuolo, secondo il Resto del Carlino avrebbe incontrato una donna, sposata e madre di 3 figli, sui social media e successivamente le averebbe chiesto di essere ospitato a casa sua a Torino al fine di creare insieme nuovi contenuti.

La donna lo accusa di presunte violenze subite in tre diverse occasioni, mentre il marito era assente, attraverso abusi fisici e minacce di violenza, ed è stata trovata dagli agenti di polizia con un taglio sul viso. L'uomo, che ha precedenti penali e un ordine di espulsione in sospeso poiché non è cittadino italiano, è stato arrestato e gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi a Torino durante l'udienza di convalida.

La sua difesa sostiene che la vittima avrebbe inventato le accuse per guadagnare consensi sui social media, dove aveva condiviso dettagli dell'arresto e della vicenda.