Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha riportato il suo pensiero su Twitter: chiede all'esecutivo di ritirare la norma sui rave party. Il messaggio del politico arriva dopo il caso avvenuto a Modena e i provvedimenti attuati dal nuovo Governo

Nello specifico, sul suo profilo social, il politico scrive: "Il Governo ritiri il primo comma dell'art434bis di riforma del Codice penale. È un gravissimo errore. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione. #NoArt434bis".

Non tarda ad arrivare la risposta di Matteo Salvini, oggi in carica come vicepremier per il Governo Meloni: "Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e #raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano":

Insomma, due idee contrapposte e agli antipodi. Da una parte Letta considera la norma una strategia per poter limitare la libertà dei cittadini e minacciare preventivamente il dissenso degli stessi; dall’altra invece, Salvini accusa il Partito Democratico di difendere l’illegalità.