Stava procedendo con l'auto in retromarcia e non si è reso conto che la piccola era sulla traiettoria. Così un uomo ha ucciso la nipotina di poco più di un anno a Ponso (Padova).

La madre della bimba, una giovane marocchina, è stata colta dal malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale. Dopo alcune ore sotto osservazione è stato dimessa.

Il nonno, 55 anni, originario anch’egli del Marocco, era salito sulla sua Volkswagen Passat, parcheggiata nel cortile di casa, ingranando la marcia e investendo tragicamente la piccola. Si è subito accorto dell'accaduto chiamando il 118. L'uomo è stato poi denunciato per omicidio colposo dai carabinieri di Este.

I militari, che hanno sequestrato la vettura, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è ancora ben chiaro se la piccola fosse già nel cortile o se è uscita in un secondo momento dalla porta di casa.