Una centenaria di San Pietro a Maida, paese di 4000 abitanti del catanzarese, è guarita dopo avere contratto il Covid 19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Domenico Giampà. “Oggi – ha scritto su facebook – mi giunge notizia di innumerevoli negativizzati al Covid 19, così da ridurre a solo 8 persone attive e positive al Covid 19. La bella notizia, che non può non emergere è che una nonnina classe 1920, 100 anni compiuti, è guarita!”.

“Di San Pietro a Maida – ha aggiunto il sindaco – se n’è parlato tanto nello scorso mese. Abbiamo avuto un boom di contagi, un picco di 60, che per un paese di poco più di 4.000 anime significa molto. Da quel famoso 26 ottobre, furono prese immediate contromisure, in termini di ordinanze, ma soprattutto in termini di collaborazione con gli altri amministratori, la polizia municipale, le due associazioni di volontariato, la Chiesa, i carabinieri, il dottore, gli operatori sanitari. Un grandioso lavoro di squadra. Ecco – ha concluso – io vorrei che si parlasse di questo: di una comunità colpita improvvisamente da un’escalation di contagi, che facendo squadra è riuscita in meno di un mese ad arginare il tutto. Ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia, ma anzi continuare in questo modo”. (Fonte Calabria News)