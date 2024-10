Emanuela ha 42 anni ed è di Caserta. È diventata mamma nei giorni scorsi quando “a sorpresa”, come da lei spiegato, ha partorito la piccola Laura all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove le hanno praticato il taglio cesareo.

È proprio Emanuela a raccontare la sua storia a Barbara D'Urso, nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque.

La donna è andata in ospedale in preda a forti dolori addominali, ma una volta arrivata al nosocomio ha scoperto di essere incinta di 8 mesi. “Io soffro di cistite cronica, non ho il ciclo regolare e poi una mi capita di avere la pancia un po’ più gonfia perché io mangio schifezze”, ha detto alla conduttrice. “Fisicamente non ho mai avuto nulla, mai una nausea, un problema. Ho fatto la mia vita, sono una ragazza attivissima, oltre a fare le pulizie sono anche aiuto cuoco di mestiere e volontaria per le colonie feline”.

Ma come è possibile non accorgersene? Ha domandato Barbara D’Urso. Il ciclo? “Pensavo di essere in menopausa, perché il ciclo era terminato più di 8 mesi fa. E ho anche una storia familiare con donne andate in menopausa anche a 34-36 anni”, ha spiegato Emanuela.

“Quattro giorni fa ho cominciato ad avere dei dolori alla pancia che era più gonfia del solito. Non ce la facevo più per cui sono andata in ospedale”, continua la neo mamma a Pomeriggio 5. “Avevi le doglie”, ha ribattuto Barbara D’Urso.

“Rischiavamo di morire entrambe se avessi continuato con la mia testardaggine. All'ospedale di Caserta mi hanno salvato la vita. Ancora non realizzo la gioia. Molti dicono che la maternità è la cosa più bella del mondo. Io l'ho avuta a 42 anni. La gioia che provi in quel momento non ci sono parole per descriverla”, ha concluso Emanuela.