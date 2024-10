L’aereo era ormai già pronto al decollo quando un passeggero si è alzato in piedi e ha chiesto di poter scendere.

“Non partire, resta con me” sono state le parole della fidanzata al telefono che hanno spinto il giovane a scendere dal velivolo, “Fermate tutto, devo scendere, devo scendere”, ha detto, come riporta Il Corriere della Sera.

L’accaduto all’aeroporto di Torino in un aereo in partenza per Madrid, “Tutto è avvenuto nella massima tranquillità – riferisce la Sagat, che gestisce lo scalo torinese – Trattandosi di un diritto del passeggero, questi non è stato multato”.

Il volo sarebbe dovuto atterrare a Madrid alle 14:20, ma è arrivato con un’ora di ritardo, ma nessuna lamentela da parte dei passeggeri. Qualche testimone, come riporta TgCom 24, avrebbe però riferito di una discussione tra il giovane innamorato e i membri dell’equipaggio.