Un muratore 50enne è stato lasciato a piedi in mezzo alla strada da un taxi perché non aveva con sé i soldi sufficienti per pagare la corsa, 20 euro, di cui ne mancavano circa 6. L’accaduto, riportato da TgCom 24, a Torno lo scorso 3 marzo.

L’uomo, originario del Mali, si stava recando all’ospedale Le Molinette, come riporta il Corriere della Sera, per un trapianto che attendeva con ansia da mesi e per cui aveva ricevuto la telefonata quella stessa notte.

Il tassista è stato però rintracciato e le sue generalità sono state fornite dal presidente della cooperativa presso cui lavora alla Polizia Locale. Non avrebbe creduto alla versione del muratore per poi lasciarlo per strada e ripartire con lo zaino del passeggero con tutta la documentazione medica all’interno.

Il 50enne fortunatamente ha ricevuto un’altra possibilità ed è stato sottoposto al trapianto.