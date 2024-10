Le manifestazioni no Green pass sono "difficilmente comprensibili per non dire al limite dell'ingiustificabile soprattutto quando poi sfociano nelle violenze che qualche volta le hanno connotate". Così il coordinatore del Cts e presidente del Css, Franco Locatelli, a Mezz'pra in più su Rai3.

"Di fatto - spiega Locatelli - tutto quello che è stato fatto in questo Paese è stato cercare di offrire le migliori condizioni di protezione e mi ripeto abbiamo la situazione più favorevole d'Europa esattamente per vaccini, mantenimento delle mascherine, Green pass sono stati tre pilastri fondamentali".

Il presidente del Consiglio superiore di sanità ha poi tenuto a ricordare, sul tema, rispondendo a una sollecitazione di Lucia Annunziata sulla corretta comunicazione, i suoi richiami alla "responsabilità e sobrietà comunicativa per evitare di ingenerare sfiducia che non vuol dire, attenzione, negare assolutamente nulla o artatamente presentare dati che non siano rispondenti a verità, ci mancherebbe altro, vuol dire però dare dei messaggi chiari solidi e che non creino allarmismo solamente per avere qualche titolo di giornale"