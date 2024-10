Un portavoce di Meta, la società madre dei due tra i social più utilizzati nel mondo, ha dichiarato che l'accompagnamento con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori che tutela la maggior parte della musica in Italia, è saltato . Da oggi quindi, su Facebook e Instagram non sarà più possibile pubblicare contenuti con il sottofondo musicale italiano .

“ Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con la SIAE – si legge nel comunicato di Meta – l a tutela dei diritti d'autore e dei compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e perciò, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE all'interno della nostra libreria musicale ”.

Le due piattaforme consentiranno solo l'utilizzo di canzoni che facciano parte del loro catalogo , non coperto da SIAE.

L'azienda non ha però chiuso la porta a eventuali sviluppi futuri . “ Al momento il blocco è inevitabile, ma crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettendo alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 Paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti ”.