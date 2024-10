La città di Parma è stata proclamata Capitale della cultura 2020 dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.

Niente da fare, dunque, per Nuoro, rappresentata in occasione della cerimonia di proclamazione dal primo cittadino Andrea Soddu. Il capoluogo barbaricino conserva il prestigioso risultato di essere arrivato fra le dieci finaliste.

"Quello che conferiamo oggi – ha dichiarato Franceschini – è un riconoscimento cresciuto nel tempo. Abbiamo visto anno dopo anno quanto è importante la competizione e quanto ha funzionato per le capitali precedenti Mantova, Pistoia e Palermo. Quanto ha portato in termini di visibilità internazionale e di crescita e quanto è cresciuta la progettazione".

"So bene che una città festeggia e altre città provano una grande delusione: la competizione è così. Ma via via sta succedendo che essere nella short list sarà un veicolo promozionale, è comunque un grandissimo risultato".

PARMA – La cittadina emiliana è stata premiata all'unanimità dalla giuria con la seguente motivazione: "Esempio virtuoso di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale. I suoi punti di forza rappresentati dalla capacità di attivare e coordinare un sistema estremamente complesso di soggetti allargato su base territoriale estesa. Il progetto, infatti, enfatizza un forte coinvolgimento dei privati e delle imprese del territorio. Una stretta relazione con il mondo dell'università e della ricerca e con il mondo della cultura e del welfare. Della presenza di un rapporto consapevole tra rivitalizzazione urbana, integrazione sociale e produzioni culturali, con riferimento esplicito all'attivazione di distretti".

E ancora, è stato sottolineato, un progetto caratterizzato "Da un sistema di offerta culturale di ottimo livello realizzato con un'esplicita attenzione ai giovani, all'integrazione tra discipline artistiche, con particolare riferimento alla tradizione musicale. Da una forte capacità di infrastrutturazione culturale, di gestione dei sistemi di accoglienza e gestione dell'attrattività in vista della sostenibilità complessiva".