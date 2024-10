Il volo dell'Aeronautica Militare sul quale ha viaggiato Niccolò, il 17enne di Grado bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare. Il giovane è stato accolto dalla sua famiglia e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo lo sbarco, Niccolò è stato trasferito allo Spallanzani per la quarantena. "Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!", scrive su Facebook Di Maio.

Nel pomeriggio Niccolò è stato sottoposto a vari esami, risultati tutti negativi.

"Il test al Coronavirus effettuato presso l'INMI Spallanzani su Niccolò il ragazzo italiano rimpatriato questa mattina dalla Cina è risultato negativo. Il giovane completerà ora il periodo di ricovero in isolamento". Lo comunica la Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.