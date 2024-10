Una stretta del ministero della Salute che sospenda la zona gialla fino al 1° maggio. Il fronte rigorista interno al Governo starebbe spingendo in queste ore perché il ministro Speranza assuma una decisione drastica in merito al contrasto del Covid. L'alternare di zone rosse e arancioni in tutta Italia per il mese di aprile è dunque una prospettiva non remota, anche considerata la curva dei contagi.

Sette Regioni e una Provincia si avviano a restare nello scenario con più restrizioni almeno fino al 12 di aprile. Secondo la Repubblica, l'opzione di lasciare tutta Italia in zona arancione o rossa fino al primo maggio è caldeggiata dal ministro della Salute Speranza insieme al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. Il Cts aveva proposto il lockdown fino al 15 aprile come in Germania.

Dall'altra parte della barricata Lega e Forza Italia, che vogliono reintrodurre la zona gialla dopo Pasqua per consentire la riapertura di bar e ristoranti. Palazzo Chigi attende i nuovi dati del contagio prima di assumere nuove misure che entreranno in vigore dal 6 aprile.