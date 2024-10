Anche se la norma è dell’8 gennaio e l’obbligo vaccinale per gli over 50 è scattato dall’1 febbraio, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora ricevuto dal ministero della Salute le liste dei cittadini che ancora non si sono vaccinati, di conseguenza non ha potuto ancora mandare loro la comunicazione.

In ogni caso, il Garante della Privacy deve ancora decidere se gli elenchi dei non vaccinati siano comunicabili ad altri soggetti.

É stata dunque approvata una legge, ma non è ancora chiaro se questa legge può essere applicata. "Repubblica" rende noto che il ministero della Salute, Sogei e il Garante sono ancora in fase di discussione e che l’intero iter deve ancora partire , ma è chiaramente soggetto ad ulteriori rallentamenti per i ricorsi che possono posticipare il pagamento fino a 260 giorni e, tra meno di quattro mesi, scade l’obbligo disposto per legge. Le multe ai no vax potrebbero essere comunicate alla scadenza dell’obbligo.